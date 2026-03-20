Волгоградцы не могут попасть в свои аккаунты Telegram





Сегодня, 20 марта, пользователи Telegram из Волгоградской области не могут подключиться к своим аккаунтам в мессенджере. Доступ к страницам жители региона не могут получить с самого утра.

Многие жалуются на то, что аккаунт в мессенджере просто отключается, а возможность подключиться к нему обратно не остается, поскольку смс-код для верификации блокируется сотовыми операторами. Также волгоградцы наблюдают длительное время загрузки сообщений и медиа.

Напомним, ранее сообщалось о старте начала блокировки мессенджера лишь к началу апреля. В качестве причин блокировки называется увеличение количества мошеннических действий в мессенджере, а в числе потерпевших не только взрослые граждане, но и дети. ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор в свою очередь сообщает, что с начала 2026 года РКН направил Telegram требования об удалении уже 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство.