



Долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере развития социального питания на VII Московском финансовом форуме подписали ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) и НО «Отраслевой союз развития социального питания». Соглашение подписали Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ, и Владимир Чернигов, директор НО «Отраслевой союз развития социального питания».

Как отмечают эксперты, подписанное соглашение позволит более оперативно решать актуальные вопросы, связанные с обеспечением качественным горячим питанием учеников, что невозможно сделать без современной инфраструктуры и материально-технической базы. А это, в свою очередь, требует активного привлечения инвестиций в данную сферу.

Волгоградские операторы питания входят в состав СоюзСоцПит и участвуют в формировании и реализации федеральных инициатив, в первую очередь касающихся обновления инфраструктуры школьных столовых.

В волгоградском регионе сложилась практика инвестирования в сферу социального питания. Так, за счет инвестиций были модернизированы столовые в МОУ СШ №33, и Гимназии №12 - там появились современные школьные кафе.