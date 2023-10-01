Ведущий бухгалтер одного из музеев Волгограда потеряла более полумиллиона рублей, испугавшись звонка анонима. Как сообщает V102.RU, неизвестный представился женщине силовиком и заставил ее пойти к банкомату.

— Неизвестное лицо, используя номера, зарегистрированные в Москве и Пермском крае, представился сотрудником правоохранительных и под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита и перевода денежных средств на безопасный счет, завладел суммой в размере 600 000 рублей, — пояснили информагентству в правоохранительных органах. — Средства, которая жертва перевела злоумышленниками, были кредитными.

Уточняется, что 46-летняя женщина отправилась в один из банкоматов в Дзержинском районе Волгограда, где и осуществила транзакцию на счет афериста.

Напомним, что в Волгограде задержали 20-летнего студента вуза за пособничество телефонным мошенникам. Молодого человека использовали в качестве курьера.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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