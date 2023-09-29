



В Волгограде оперативники уголовного розыска задержали 20-летнего студента одного из вузов. По информации полицейских, молодой человек в качестве курьера помог мошенническим путем выманить у 82-летней женщины 2 500 000 рублей.

Так, сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в отдел полиции в Николаевском районе обратилась местная жительница. По словам пенсионерки, в начале сентября ей позвонили неизвестны и представились сотрудниками Центрального банка. Действуя по удже отработанной схеме, о которой не раз сообщало ИА «Высота 102», преступники сообщили ей о незаконном оформлении кредита и необходимости срочного снти средств со счета для последующего зачисления на «безопасный» счет.

– Не посоветовавшись с родными и близкими, сельчанка последовала указаниям мошенников и сняла 2,5 млн рублей личных сбережений и отдала курьеру, – сообщают в ГУ МВД России по региону. – Только спустя неделю пенсионерка осознала, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

Несмотря на то, что женщина пришла за помощью спустя продолжительное время, оперативникам удалось установить личность курьера.. Студента престижного вуза задержали в Волгограде.

– При разбирательстве выяснилось, что криминальный заработок молодой человек нашел в одном из мессенджеров. По указанию нанимателя он из Волгограда приехал в Николаевский район, где забрал у потерпевшей деньги. Следователем Отдела МВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают сотрудники регионального главка.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области