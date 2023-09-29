В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 29 сентября, на пересечении проспекта имени В. И. Ленина и проспекта Металлургов друг за другом произошло два ДТП. Как сообщает V102.RU, отечественная легковушка вылетела на тротуар.





— Мы ехали по проспекту Ленина, я начал перестраиваться в левый ряд для поворота в сторону Царицынской оперы. Зеленый горит, я проехал до поворота и жду, чтобы закончить движение. Загорается красный, я начинаю ехать. А этот на страшной скорости летит, не знаю сколько, но явно больше 60. Похоже, у него была мысль проскочить, — рассказал корреспонденту «Высоты 102» водитель «Волги».





— По предварительным данным, водитель ГАЗ-3110 при повороте не предоставил преимущество LADA Vesta, после столкновения выехал на тротуар. Пострадавших нет, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По словам водителя ГАЗ-3110, буквально через 10 минут произошла аналогичная авария.





— Серый Nissan точно также поворачивал, а навстречу ему летела на бешеной скорости Skoda. От удара кроссовер протаранил ограждение на противоположной стороне дороги. К счастью, никто не пострадал.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области