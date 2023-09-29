Волгоградские ватерполисты 29 сентября открывают сезон «большой воды»





«Спартак-Волгоград» сегодня, 29 сентября, в домашнем бассейне по адресу улица 8-ой Воздушной Армии, д. 12 откроет новый сезон российской Суперлиги по водному поло игрой против Национальной команды Беларуси. Начало в 18-00. Вход свободный. Завтра, 30 сентября, состоится повторный поединок между этими же соперниками. Начало в 12-00.







Четыре ватерполиста «Спартака» приняли участие в недавнем сборе национальной российской команды в Подмосковье, который продлился чуть больше недели. Это, в частности, вратарь Петр Федотов, Константин Киселев, Константин Шейкин и Сергей Буланаев. Сборная под руководством Андрея Белофастова провела тренировочную сессию в бассейне. Кроме того, капитан красно-белых Михаил Рудай минувшим летом стал участником чемпионата мира по водным видам спорта в Японии в составе ватерпольной сборной Казахстана, с которой он финишировал на 14-м месте в турнире.



Красно-белые под руководством главного тренера Владимира Карабутова будут защищать чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне. Напомним, в финале российского чемпионата спартаковцы оказались сильнее казанского «КОС-Синтеза». Кроме того, данные команды встречались и в решающем матче за Кубок России, где волгоградцы также оказались сильнее и,тем самым, оформили золотой дубль.Бороться за очередное чемпионство спартаковским ватерполистам предстоит в несколько обновленном составе. Иван Васильев и Арслан Закиров. защищавшие красно-белые цвета в прошлом чемпионате, перешли как раз в стан принципиальных соперников из столицы Татарстана. Вдобавок покинул клуб Игорь Степанов. А усилились волгоградцы Тимуром Шайхутдиновым и Романом Усовым.Спартаковцы в ходе предсезонной подготовки сыграли несколько товарищеских встреч с астраханским «Динамо-CШОР» и «КОС-Синтезом» в Волгограде. В предстоящем розыгрыше Суперлиги выступят 10 коллективов. В каждом туре будет по два матча. Команды, занявшие первое и второе место по итогам регулярки, которая завершится в начале марта 2024 года, попадают сразу в полуфинал. Следующая за ними четверка отправятся в четвертьфинал.Фото «Спартак-Волгоград» VK.com