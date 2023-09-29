Волгоградские ватерполисты 29 сентября открывают сезон «большой воды»

Красно-белые под руководством главного тренера Владимира Карабутова будут защищать чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне. Напомним, в финале российского чемпионата спартаковцы оказались сильнее казанского «КОС-Синтеза». Кроме того, данные команды встречались и в решающем матче за Кубок России, где волгоградцы также оказались сильнее и,тем самым, оформили золотой дубль.
Бороться за очередное чемпионство спартаковским ватерполистам предстоит в несколько обновленном составе. Иван Васильев и Арслан Закиров. защищавшие красно-белые цвета в прошлом чемпионате, перешли как раз в стан принципиальных соперников из столицы Татарстана. Вдобавок покинул клуб Игорь Степанов. А усилились волгоградцы Тимуром Шайхутдиновым и Романом Усовым.
Спартаковцы в ходе предсезонной подготовки сыграли несколько товарищеских встреч с астраханским «Динамо-CШОР» и «КОС-Синтезом» в Волгограде. В предстоящем розыгрыше Суперлиги выступят 10 коллективов. В каждом туре будет по два матча. Команды, занявшие первое и второе место по итогам регулярки, которая завершится в начале марта 2024 года, попадают сразу в полуфинал. Следующая за ними четверка отправятся в четвертьфинал.
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