Каждый второй житель Волгоградской области умирает от инфарктов и инсультов

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 млн. жизней в год. При этом 80% смертельных случаев инфаркта миокарда и ишемического инсульта можно было бы избежать, устранив основные факторы риска заболеваний сердца. По данным Министерства здравоохранения России, сегодня в стране заболеваниями органов системы кровообращения страдает более 35 млн. человек. Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни, на долю которых приходится более 85% всех болезней системы кровообращения.
Здравоохранение 29.09.2023 08:01
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29.09.2023 08:01
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 млн. жизней в год. При этом 80% смертельных случаев инфаркта миокарда и ишемического инсульта можно было бы избежать, устранив основные факторы риска заболеваний сердца. По данным Министерства здравоохранения России, сегодня в стране заболеваниями органов системы кровообращения страдает более 35 млн. человек. Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни, на долю которых приходится более 85% всех болезней системы кровообращения.
Болезни сердца и сосудов занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности, как в целом по Российской Федерации, так и на территории Волгоградской области. В структуре общей заболеваемости населения области болезни системы кровообращения расположились на втором месте с удельным весом 17,7%, уступая только болезням органов дыхания. В структуре смертности населения области заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место с удельным весом более 52%. Эти хвори также являются основной причиной смерти и среди трудоспособного населения, составляя 35% от всех случаев. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.Сегодня, 29 сентября, во всем мире отмечается День сердца. Для раннего выявления заболеваний важно регулярно проходить медицинские обследования. Вовремя проведенная комплексная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна помочь пациентам, которые входят в группу риска, избежать осложнений и сохранить здоровье.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 млн. жизней в год. При этом 80% смертельных случаев инфаркта миокарда и ишемического инсульта можно было бы избежать, устранив основные факторы риска заболеваний сердца. По данным Министерства здравоохранения России, сегодня в стране заболеваниями органов системы кровообращения страдает более 35 млн. человек. Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни, на долю которых приходится более 85% всех болезней системы кровообращения.
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