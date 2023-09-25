В Волгоградской области младенческая смертность снизилась на 22%





В Волгоградской области фиксируют снижение младенческой смертности. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил в комитете здравоохранения региона.

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель младенческой смертности в Волгоградской области снизился на 22%, – сообщили в облздраве, подчеркнув, что данный показатель ниже, чем средний по стране и один из наименьших в ЮФО.

По информации специалистов, на улучшение ситуации оказал влияние комплекс мер, реализуемых в регионе. Так, в Волгоградской области продолжается обновление диагностического оборудования в окружных кабинетах антенатальной охраны плода и обновление реанимационного оборудования в медучреждениях, оказывающих помощь новорожденным. Кроме того, в Волгоградской области особое внимание уделяют скрининговой диагностике на выявление пороков развития плода, организована грамотная маршрутизация для родоразрешения. Профосмотры дети до года проходят на регулярной основе.