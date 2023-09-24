Экономика

Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей

Экономика 24.09.2023 15:25
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24.09.2023 15:25


Очередной рост среднедушевых доходов населения Волгоградской области зафиксировал Росстат. Как сообщает V10.RU со ссылкой на последние опубликованные данные федерального ведомства, если в первом квартале этот показатель составлял 27334 рубля, то во втором – уже 30978 рублей. Реальные доходы населения подросли в первом квартале на 2,6%, а во втором – на 7,6%, утверждают в Росстате.
Самыми ударными темпами в Южном федеральном округе росли доходы жителей Адыгеи – в первом квартале на 11,8%, а во втором – на 11,9%.
Самыми высокими доходами могут похвастаться жители Краснодарского края. В начале года они составляли 44510 рублей, а во втором квартале – 49342 рубля. Хуже всего ситуация в Калмыкии. Этот показатель в республике в первом квартале не достиг даже 22 тысяч рублей. Во втором квартале доходы здесь выросли до 25167 рублей.
Ранее, напомним, в Росстате заявляли, что зарплата жителей региона выросла до 46980 рублей.

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