Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 46980 рублей

Экономика 02.09.2023 20:00
0
02.09.2023 20:00


Росстат сообщил о росте среднемесячной начисленной номинальной зарплате жителей Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, в первом полугодии 2023 года она составила 46980 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15,2%. Ранее Росстат отчитывался о размере средней зарплаты работников в Волгоградской области за 2022 год на уровне 44242 рублей. Любопытно, что в июне, по данным статистиков, среднемесячная начисленная зарплата была еще выше – 51451 рубль.
В Росстате  также заявили и о росте ежемесячных доходов жителей Волгоградской области в 2023 году. В первом полугодии на душу населения они составили 29156 рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом расходы на человека оказались меньше – 27666 рублей.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.09.2023 11:47
Экономика 02.09.2023 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 14:13
Экономика 01.09.2023 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 08:03
Экономика 01.09.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:52
Экономика 31.08.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:13
Экономика 31.08.2023 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 09:14
Экономика 31.08.2023 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 08:06
Экономика 31.08.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:42
Экономика 30.08.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:34
Экономика 30.08.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 14:24
Экономика 30.08.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 12:31
Экономика 30.08.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:46
Экономика 30.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:07
Экономика 30.08.2023 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 11:46
Экономика 29.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 09:17
Экономика 29.08.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:57
Волгоградский «Ротор» 3 сентября сыграет со «Спартаком» в КостромеСмотреть фотографии
20:00
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 46980 рублейСмотреть фотографии
19:21
«Это все штиль»: жители юга Волгограда жалуются на едкий воздухСмотреть фотографии
19:02
Волгоградские гандоболистки сцепились с регбистамиСмотреть фотографии
18:36
Правительство РФ выделило 30 миллиардов на повышение зарплаты бюджетникамСмотреть фотографии
18:01
СК РФ начал проверку из-за мучений ребенка-инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Замгубернатора Волгоградской области послали в обезвоженный городСмотреть фотографии
16:20
Андрей Бочаров назвал бардаком движение на трех улицах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:48
В сотне домов Волгограда отключат горячую воду на 10 днейСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде досрочно открыли мост на Третьей продольнойСмотреть фотографии
14:56
Огненный ад под Котово попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Волгоград 3 сентября переименуют в СталинградСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде во дворе дома зарезали 18-летнего парняСмотреть фотографии
13:45
Под Волгоградом в лобовом столкновении c Volkswagen погиб водитель «Нивы»Смотреть фотографии
13:10
Андрей Бочаров распорядился продлить трамвай до «Акварели»Смотреть фотографии
12:25
В мэрии Волгограда опровергли проблему с учителями в школе №33Смотреть фотографии
11:47
«Открытие Авто»: более половины купленных в июле южанами новых машин оказались китайскимиСмотреть фотографии
11:25
Прокуратура проверит волгоградскую школу после ухода педагога из класса мигрантовСмотреть фотографии
11:01
Превышение скорости стало причиной жуткого ДТП в Волгограде с гибелью двоих детейСмотреть фотографии
10:42
«Они в реанимации»: выживших в страшной аварии на «танцующем» мосту в Волгограде женщину и ее дочь спасают врачиСмотреть фотографии
10:20
Андрей Бочаров и мэр Волгограда вышли на дорогиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде 3 сентября повторно «оживят» БК-31Смотреть фотографии
08:52
На подступах к Котово потушили ландшафтный пожар на 10 гаСмотреть фотографии
08:29
Под Волгоградом напавшего на инвалида разбойника приговорили к 8 годам колонииСмотреть фотографии
07:38
Жаркие выходные прогнозирует ЦГМС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:10
Глава ГУ МВД Вельможко взял на контроль проверку ДТП с погибшими детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:16
За рулем была их мать: стали известны подробности гибели двух детей в ДТП на мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:30
Волгоград обогнал города-миллионники по температуре в выходные дниСмотреть фотографии
20:52
С места смертельного ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде эвакуированы женщина и ребенокСмотреть фотографии
20:36
Жуткое ДТП на мосту через Волгу: двое детей погибли на местеСмотреть фотографииCмотреть видео
 