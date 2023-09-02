Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 46980 рублей





Росстат сообщил о росте среднемесячной начисленной номинальной зарплате жителей Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, в первом полугодии 2023 года она составила 46980 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15,2%. Ранее Росстат отчитывался о размере средней зарплаты работников в Волгоградской области за 2022 год на уровне 44242 рублей. Любопытно, что в июне, по данным статистиков, среднемесячная начисленная зарплата была еще выше – 51451 рубль. Росстат сообщил о росте среднемесячной начисленной номинальной зарплате жителей Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, в первом полугодии 2023 года она составила 46980 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15,2%. Ранее Росстат отчитывался о размере средней зарплаты работников в Волгоградской области за 2022 год на уровне 44242 рублей. Любопытно, что в июне, по данным статистиков, среднемесячная начисленная зарплата была еще выше – 51451 рубль.

В Росстате также заявили и о росте ежемесячных доходов жителей Волгоградской области в 2023 году. В первом полугодии на душу населения они составили 29156 рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом расходы на человека оказались меньше – 27666 рублей.