Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 46980 рублей

Экономика 02.09.2023 20:00
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02.09.2023 20:00
Росстат сообщил о росте среднемесячной начисленной номинальной зарплате жителей Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, в первом полугодии 2023 года она составила 46980 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15,2%. Ранее Росстат отчитывался о размере средней зарплаты работников в Волгоградской области за 2022 год на уровне 44242 рублей. Любопытно, что в июне, по данным статистиков, среднемесячная начисленная зарплата была еще выше – 51451 рубль.В Росстате также заявили и о росте ежемесячных доходов жителей Волгоградской области в 2023 году. В первом полугодии на душу населения они составили 29156 рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом расходы на человека оказались меньше – 27666 рублей.
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