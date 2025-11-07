Экология

Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита воды

Экология 07.11.2025 08:35
0
07.11.2025 08:35


Новый режим работы волгоградского гидроузла установили из-за теплой зимы и недостатка воды. По данным Росводресурсов, с 11 ноября объем сбросов на Волжской ГЭС составит от 5,3 до 5,5 тысячи кубометров воды в секунду, тогда как в настоящее время действует другой режим – от  5,2 до 5,4 тысячи кубометров. 

При определении режимов работы водохранилищ специалисты руководствовались в том числе прогнозами синоптиков и складывающейся гидрометеорологической ситуации. Из-за теплой затяжной осени водохранилища еще не покрылись льдом. По данным Росгидромета, установление ледостава для подавляющего большинства водохранилищ ожидается в период с 23 по 30 ноября – на 2-3 дня позже, чем в прошлом году. Самый поздний срок формирования ледостава прогнозируется на Саратовском (до 16 декабря) и Волгоградском (до 25 декабря) водохранилищах.

Приток воды в каскад в октябре составил 9,54 км3 при норме 14,9 км3 (64% нормы). В ноябре метеорологи также прогнозируют приток ниже среднемноголетних значений: 8,4 – 12,4 км3, что составляет 76% нормы. При этом, начиная со второй декады ноября, в верховьях бассейнов Волги и Камы температура воздуха постепенно начнет снижаться до устойчивых минусовых отметок (от 4 до 8 градусов мороза), а на большей части территории Волжско-Камского бассейна (около 70%) не превысит +4 Со.

Напомним, Росводресурсы объявили о завершении речной навигации 20 ноября. 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
07.11.2025 08:35
Экология 07.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Экология
01.11.2025 11:15
Экология 01.11.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Экология
29.10.2025 11:29
Экология 29.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Экология
28.10.2025 11:35
Экология 28.10.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2025 15:23
Экология 27.10.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
26.10.2025 12:36
Экология 26.10.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экология
22.10.2025 10:18
Экология 22.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2025 11:59
Экология 18.10.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2025 16:25
Экология 16.10.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2025 21:17
Экология 15.10.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2025 10:54
Экология 15.10.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2025 21:21
Экология 13.10.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2025 06:09
Экология 10.10.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Экология
08.10.2025 07:16
Экология 08.10.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экология
07.10.2025 08:42
Экология 07.10.2025 08:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:17
Настоятель храма в Волгограде объехал с иконой южные границы после атак ВСУСмотреть фотографии
11:45
В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособийСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде «Лада» врезалась в столб и сгорела у проходной завода «Волгограднефтемаш»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде ко Дню рождения Пахмутовой открылась выставка ее личных наградСмотреть фотографии
10:43
В Калмыкии водитель автобуса Волгоград–Астрахань ответит за гибель семи пассажировСмотреть фотографии
10:43
Билайн признали самым безопасным операторомСмотреть фотографии
10:18
В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полициюСмотреть фотографии
10:01
Волгоградский суд отказал чеченскому подрядчику в оплате за капремонт дома-памятникаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде детектива задержали за торговлю персональными даннымиСмотреть фотографии
09:44
Больше 20 000 кв. метров асфальта восстановили с начала года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом иномарка сбила школьницу на велосипедеСмотреть фотографии
09:01
«Используем щебень»: власти Палласовки высказались о ремонте дороги строительным мусоромСмотреть фотографии
08:35
Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита водыСмотреть фотографии
08:31
Под Волгоградом водитель без стеснения на камеру пытался откупиться от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В Волгограде назначили 2 «спортивные» электрички 9 ноябряСмотреть фотографии
08:04
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:23
Соцфонд назвал максимальную сумму «декретных» для волгоградских мам в 2026 годуСмотреть фотографии
06:47
Штраф до 100 тыс. рублей грозит волгоградским таксистам-нелегаламСмотреть фотографии
06:10
В Волгоградской области речная навигация на Волге завершится 20 ноябряСмотреть фотографии
22:04
В Волжском по указу Путина близким передали награды павших бойцов СВОСмотреть фотографии
21:31
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных туманахСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде очевидцы обнаружили тело женщины под мостом ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Волжане отправили бензопилы и шуруповерты участникам СВОСмотреть фотографии
19:51
Под Волгоградом сотрудники ЦРБ пожаловались Бастрыкину на поборы главбухаСмотреть фотографии
18:44
«В голове у них опилки»: Пак не согласился в суде с результатами следственного экспериментаСмотреть фотографии
17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
 