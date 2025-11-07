Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита воды





Новый режим работы волгоградского гидроузла установили из-за теплой зимы и недостатка воды. По данным Росводресурсов, с 11 ноября объем сбросов на Волжской ГЭС составит от 5,3 до 5,5 тысячи кубометров воды в секунду, тогда как в настоящее время действует другой режим – от 5,2 до 5,4 тысячи кубометров.

При определении режимов работы водохранилищ специалисты руководствовались в том числе прогнозами синоптиков и складывающейся гидрометеорологической ситуации. Из-за теплой затяжной осени водохранилища еще не покрылись льдом. По данным Росгидромета, установление ледостава для подавляющего большинства водохранилищ ожидается в период с 23 по 30 ноября – на 2-3 дня позже, чем в прошлом году. Самый поздний срок формирования ледостава прогнозируется на Саратовском (до 16 декабря) и Волгоградском (до 25 декабря) водохранилищах.

Приток воды в каскад в октябре составил 9,54 км3 при норме 14,9 км3 (64% нормы). В ноябре метеорологи также прогнозируют приток ниже среднемноголетних значений: 8,4 – 12,4 км3, что составляет 76% нормы. При этом, начиная со второй декады ноября, в верховьях бассейнов Волги и Камы температура воздуха постепенно начнет снижаться до устойчивых минусовых отметок (от 4 до 8 градусов мороза), а на большей части территории Волжско-Камского бассейна (около 70%) не превысит +4 Со.

Напомним, Росводресурсы объявили о завершении речной навигации 20 ноября.

