Патрули, дроны и подготовка: лесных пожаров в Волгоградской области стало меньше

Экология 01.11.2025 11:15
В Волгоградской области в результате комплекса мер, предпринятых для снижения пожаров, количество возгораний в лесах снизилось по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в облкомприроды, более чем на 9% лесных пожаров стало меньше, а их площадь и вовсе сократилась в 3,5 раза – на 71%.

В профильном ведомстве пояснили, что вопросу противопожарной безопасности в регионе уделяется повышенное внимание. Ранее задачи по обеспечению комплекса противопожарных мер были поставлены губернатором Андреем Бочаровым.

Статистические данные показывают, что человеческий фактор является главной причиной возникновения пожаров. В текущем году все возгорания, которые возникали в лесах, были оперативно потушены в первые сутки после обнаружения.

Оперативно выявлять очаги помогает специализированная система мониторинга. Так, на базе Региональной диспетчерской службы функционирует комплекс «Лесохранитель», к которому в настоящее время подключено 60 камер видеонаблюдения с охватом площади земель лесного фонда 90%. Половина из этих камер приобретена в текущем году. 

На участках, не оборудованных камерами, осуществлялось наземное патрулирование по 192 маршрутам.

Профилактические меры также способствовали снижению лесных пожаров. В регионе было создано более 9 тысяч километров противопожарных минерализованных полос. Еще порядка 49 тысяч километров существующих заграждений были прочищены и приведены в порядок. 

Оперативное прибытие к месту возгорания для быстрой ликвидации пожара обеспечивает и группа экстренного реагирования, которая создана на базе Волгоградского лесничества.

Помогают выявлять нарушителей противопожарного режима и регулярные рейды. Так, лесные инспекторы за  пожароопасный сезон около 11 тысяч раз выходили на обход территории. За нарушения лесного законодательства было составлено около 400 административных протоколов на общую сумму штрафов 1,8 миллиона рублей.

Существенную помощь в выявлении нарушителей и возгораний оказывают специальные дроны, приобретенные в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». В текущем году было дополнительно закуплено 23 беспилотных авиационных систем.

