Вторая декада ноября начнется в Волгограде с аномального тепла

Дневная температура в начале второй декаде ноября в Волгоградской области местами будет достигать +15 градусов. По данным Волгоградского ЦГМС, также минусовые ночные температуры сменятся небольшим плюсом. В частности, в Волгограде сегодня, в воскресенье столбик термометра поднимется до +13, завтра, 10 ноября, ожидается +12, а 11 ноября потеплеет до +14.
Сегодня и завтра осадков в регионе не прогнозируют, а небольшой дождик обещают лишь в ночь на 11 ноября.
Напомним, волгоградский географ рассказал, когда волгоградцам стоит ждать первый снег и почему декабрь стал, по сути, четвертым месяцем осени.