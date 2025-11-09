Общество

Вторая декада ноября начнется в Волгограде с аномального тепла

Общество 09.11.2025 07:11
09.11.2025 07:11


Дневная температура в начале второй декаде ноября в Волгоградской области местами будет достигать +15 градусов. По данным Волгоградского ЦГМС, также минусовые ночные температуры сменятся небольшим плюсом. В частности, в Волгограде сегодня, в воскресенье столбик термометра поднимется до +13, завтра, 10 ноября, ожидается +12, а 11 ноября потеплеет до +14.

Сегодня и завтра осадков в регионе не прогнозируют, а небольшой дождик обещают лишь в ночь на 11 ноября.

Напомним, волгоградский географ рассказал, когда волгоградцам стоит ждать первый снег и почему декабрь стал, по сути, четвертым месяцем осени.



