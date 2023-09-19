Экология

Чиновники Фролово после внимания СМИ и СКР придумали отписку о тлеющей свалке

Экология 19.09.2023 09:24
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19.09.2023 09:24


После очередного обращения в редакцию V102.RU жителей Фролово, поселков Шуруповский, ЗКО и Газоразведки Волгоградской области на тлеющую рядом с их домами свалку и поручения главы СКР Александра Бастрыкина организовать проверку, местные чиновники, наконец, сподобились ответить на редакционный запрос информагентства. 

— Правовые основы обращения с отходами производства и потребления определены Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которому растительные отходы, образующиеся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками (в том числе находящимися на придомовых территориях), не относятся к твердым коммунальным отходам (далее ТКО) и не входят в объем услуг, оказываемых региональным оператором по обращению с ТКО, — цитирует информагентство заместителя главы Фролово Владимира Кибенко. — Bo избежание образования на территории муниципальных образований несанкционированных свалок ОМСУ рекомендовано организовать места для контролируемого отжига растительных отходов.

Далее, как уточняет господин Кибенко, «постановлением администрации городского округа город Фролово была определена площадка для измельчения мульчером и (или) контролируемого отжига растительных отходов в непожароопасный период». 

— Расстояние до ближайшего жилого дома от указанной площадки более километра. Завоз на указанную площадку строительного мусора и иных отходов, не относящихся к растительности, запрещен. За истекший летний период дважды был совершен поджог растительности на указанной площадке неустановленными лицами, незамедлительно были приняты меры по тушению, — уверяет замглавы города. 

Уточняется, что «в настоящее время обращение граждан пос. ЗКО и Верхнего поселка Газоразведки находится на рассмотрении, ответ будет дан с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».


Напомним, что со слов фроловчан, тлеющая и периодически вспыхивающая свалка в 200 метрах от жилых домов, которую администрация Фролово определила как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора, продолжает угрожать жизни и здоровью людей. Ранее сообщалось, что вместо веток и деревьев сюда свозят шины, старую мебель, пластик, строительные и химические отходы — все это «добро» регулярно горит, а едкий дым заставляет людей буквально баррикадироваться в квартирах и домах, чтобы спастись.  

Жительница микрорайона Верхний поселок Газоразведки Светлана Кислицына ранее поясняла, были собраны 156 подписей фроловчан за полную ликвидацию свалки, отравляющую в буквальном смысле им жизнь. Однако в администрации Фролово у них сначала не захотели принимать коллективную жалобу, поставив на документе некорректную дату. 

Видео: Светлана Кислицына

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