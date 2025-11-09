Волгоградская школьница стала миллионершей





Волгоградская школьница стала лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса «Большая перемена». Радостной новостью поделились в средней школе №93.

Ученица 11 класса Джамиля Тугушева получила также сертификат на 1 миллион рублей, который она может потратить на свое образование.



Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых, который собрал самых ярких и талантливых школьников со всей России. Победа в нём — это значимое достижение, открывающее новые возможности для развития и самореализации, говорится в поздравлении, опубликованном в соцсетях школы.



Конкурс проходил в Артеке. Он собрал подростков практически из всех регионов России. К слову, педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, также получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены».



Фото школы №93 VK.com



