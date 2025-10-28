Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветов

В Волгоградской области сотрудники ботанического сада подвели итоги полевых экспедиций, в ходе которых в регионе были обнаружены редкие виды грибов, цветущих растений и мха, передает V102.RU.

В Облкомприроды рассказали, что новые места обитания редких красивоцветущих видов, таких как пион тонколистный, первоцвет весенний и рябчик русский, найдены весной в северных и западных районах области. Еще одна экспедиция также закончилась успехом. В Волгоградской области был обнаружен очень редкий вид мха – фискомитриум песчаный. Его популяция занимает около 10 квадратных метров. Такая площадь для этого вида, по словам специалистов, считается большой.

Также в регионе на границе с Воронежской области ботаники нашли редкие виды растений и грибов. Однако изучить их в полной мере из-за засушливой погоды не получилось.

Всего в ходе экспедиций сотрудники регионального ботанического сада преодолели свыше 3 тысяч километров. Исследования проводились в 11 районах Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU

