Знаменитая сталинградка Александра Пахмутова отмечает 96-летие





Сегодня, 9 ноября, знаменитая землячка Александра Пахмутова отмечает 96-летие. Будущий композитор родилась в 1929 году в Бекетовке в Сталинграде, а через некоторое время стала любимым композитором многих поколений.

В преддверии этой даты в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова открылась выставка, посвященная личным наградам Александры Пахмутовой. Одним из первых ее посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



Напомним, в 2024 году в честь юбилея выдающегося композитора в регионе были организованы и проведены десятки мероприятий на творческих площадках Волгограда и в муниципальных районах области. Сама композитор посетила родной город весной, а 1 мая дала концерт в центральном концертном зале Волгоградской филармонии.



Также в Волгоградской области учреждены и региональная премия и стипендия ее имени, и музыкальный конкурс. В скором времени в честь Пахмутовой будет назван создаваемый культурно-образовательный центр. Кроме того, в городе открыт сквер, установлена скульптура «Девочка с аккордеоном» и музыкальный арт-объект с песнями Александры Николаевны. Имя композитора присвоено новой школе №7 в Дзержинском районе Волгограда.

В декабре 2024 года Владимир Путин вручил Александре Николаевне медаль Героя труда.



Фото Александры Пахмутовой t.me

