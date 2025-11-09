Экзотика или новая классика? Волгоградские витрины утонули в мандаринах размером с наперсток





На волгоградских рынках – оранжевое настроение. Вместе со спелой хурмой полки овощных лавок делят мандарины разных сортов. Настоящим хитом последних лет продавцы в один голос называют цитрусовые размером с наперсток. О причинах популярности этих «малышей» и правилах их выбора – в материале ИА «Высота 102».

Еще недавно главной маркой всех торговцев были мандарины из Абхазии – такой же устоявшийся бренд, как, скажем, быковские арбузы или тульские пряники. Но уже несколько лет конкуренцию проверенной временем классике создают их мини- версии из Китая.

- Эти мандарины появляются в продаже третий год. Завезенные из Китая, они в обязательном порядке проходят лабораторные исследования на количество нитратов и только после этого идут на продажу, - рассказывает владелица фруктовой лавки на рынке Центрального района Дарья. – И если раньше покупатели удивлялись таким миниатюрным мандаринам и брали их только на пробу, то сейчас идут за ними целенаправленно.





«Пробники» полновесных мандаринов пробивают дорогу и необычными формами, и вкусом – по словам торговцев, даже под зеленоватой шкуркой скрывается по-настоящему сладкая мякоть.

- Мини-мандарины всегда приходят с листочками. Они становятся некой лакмусовой бумажкой и помогают определить, насколько свежий товар лежит на витрине, - объясняет Дарья. – Если листочки подвяли, значит, фрукты уже давно ждут своего покупателя. По вкусу они немного слаще крупных мандаринов – здесь как с микрозеленью. Небольшие по размерам, они впитывают в себя все лучшие качества продукта.

Сладкие «семечки» отличаются от своих собратьев не только внешним видом, но и ценой. В начале сезона килограмм мандаринов в формате мини стоит в районе 350 рублей. Ближе к Новому году один из главных символов праздника неминуемо подрастет в цене.

- Еще несколько лет назад наши витрины были усыпаны марокканскими мандаринами с косточками, - говорят торговцы рынка. - Сейчас же на звание «классики» посягнули эти малыши. Время покажет, что будет с ними дальше. Сохранят ли они свои позиции или уступят место чему-то новому. Ведь, к сожалению или к счастью, покупателя нужно удивлять. Всегда и во всем.

Пожалуй, все правила выбора мандаринов стоит свести к одному – класть в пакет только свежие фрукты без следов гнили на кожуре.

- Как скоропортящийся товар, мандарины нуждаются в правильном хранении, - рассказывают в Роспотребнадзоре. – Для этого их кожицу следует натереть растительным маслом и отправить в холодильник. Полиэтиленовый пакет необходимо заменить на сетку. А вот листочки, с которыми продаются цитрусовые, лучше всего оставить – с ними мандарины хранятся чуть дольше.

Сотрудники надзорного ведомства рекомендуют волгоградцам выбрасывать цедру мандаринов и апельсинов и после этого тщательно мыть руки, ведь накануне транспортировки все цитрусовые обрабатывают сернистыми соединениями.

- Бумага, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом, который препятствует образованию гнили и плесени. На тару под фрукты также наносят антисептик, который может попасть и на фрукты. Поэтому перед едой такие продукты следует мыть теплой водой с мылом, - отмечают в Роспотребнадзоре.