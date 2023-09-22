Происшествия

Взбесившаяся кошка напала на женщину в Волгоградской области

Происшествия 22.09.2023 18:56
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22.09.2023 18:56


В городе Николаевске Волгоградской области ввели карантин после смерти уличной кошки от бешенства. Животное, по информации облкомветеринарии, успело оцарапать женщину. В результате теперь пострадавшая под наблюдением медиков. 

Инцидент с нападением кошки на жительницу Николаевска произошел на днях, когда та убирала территорию возле дома. 

– Из близлежащих кустов неожиданно выпрыгнула безнадзорная кошка и поцарапала женщину. Животное поймали и передали ветврачам для наблюдения. Кошка сдохла, через несколько дней лабораторно было подтверждено бешенство, – рассказали ИА «Высота 102» в профильном ведомстве. – На место выехали специалисты профильной службы, объявлен карантин, все домашние и сельскохозяйственные животные провакцинированы.

По информации облздрава, в настоящее время жительница Николаевска находится под наблюдением врачей, получает курс антирабической вакцины. 

В облкомветеринарии напоминают, что к врачам нужно обращаться даже тогда, когда покусало домашнее животное. Вакцины от бешенства достаточно на складах региона. 

– Инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет. Опасная болезнь характеризуется поражением нервной системы и 100-процентной летальностью, – повторяют специалисты. – Переносчиками бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки, грызуны.  

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