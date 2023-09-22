Расследования

Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградец

Расследования 22.09.2023 12:08
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22.09.2023 12:08


Житель Дзержинского района Волгограда обратился в районный суд с требованием к продавцу выплатить компенсацию за воздушный шарик. Как указал волгоградец в исковом заявлении, за два с половиной года надувная свинья потеряла прежнюю привлекательность – с шарика местами слезла краска. 

Необычное исковое заявление рассматривалось мировым судьей судебного участка № 137 Дзержинского района Волгограда. Сообщается, что два с половиной года назад истец заплатил за шарик 100 рублей, а в качестве компенсации морального вреда запросил 8000 рублей. 

– Истец указал, что в процессе эксплуатации в шарике был обнаружен неоговоренный продавцом недостаток – осыпалась краска. В этой связи истец просил взыскать с продавца стоимость шарика 100 рублей, неустойку в размере 800 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей, почтовые расходы в размере 151,99 рублей, – рассказали 22 сентября ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде Волгограда. – В качестве доказательств в суд были представлены фотографии воздушного шарика. 


Надо ли говорить, что продавец, выступая на суде в качестве ответчика, возражал против удовлетворения иска, поскольку товар находился в эксплуатации более 2 лет 7 месяцев.

– Мировой судья согласился с доводами ответчика и отказал истцу в удовлетворении иска, – сообщают в районном суде, уточняя, что решение суда в законную силу не вступило, а стало быть владелец утратившей лоск надувной свиньи может его обжаловать. 

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда, архив ИА «Высота 102»

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