«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 сентября, потерпели второе поражение подряд в рамках Суперлиги. После неудачного результата в домашней встрече с тольяттинской «Ладой» подопечные Олега Кулешова на выезде уступили «Астраханочке», которая до сегодняшнего дня выиграла три поединка из трех, со счётом 20:25, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 сентября, потерпели второе поражение подряд в рамках Суперлиги. После неудачного результата в домашней встрече с тольяттинской «Ладой» подопечные Олега Кулешова на выезде уступили «Астраханочке», которая до сегодняшнего дня выиграла три поединка из трех, со счётом 20:25, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Астраханочка" VK.com



В первые минуты соперники поочередно выходили вперед. Заброшенные мячи Софьи Васильевой и Арины Безбабных позволяли динамовкам вести в счёте. Однако уже к середине тайма хозяйки стали постепенно отрываться от бело-голубых. Они имели игровое преимущество. Волгоградки не слишком удачно действовали в атаке и допускали необязательные потери. Кроме того, Елизавета Дудкина и Лада Самойленко не реализовали пенальти. А вот астраханские гандболистки показали идеальную точность с семи метров - четыре реализованных выстрела из четырех. На перерыв команды ушли при счёте 14:10 в пользу «Астраханочки».В начале второго тайма хозяйки поразили ворота Анны Верещак дважды подряд. Затем последовал удачный отрезок у коллектива Олега Кулешова. Голы Долматовой, Васильевой и Даньшиной помогли гостьям сократить отставание до минус трех.Гандболистки «Синары» прикладывали усилия для того, чтобы догнать «Астраханочку», но те контролировали ситуацию по большей части. В заключительной пятиминутке дубль Долматовой, ставшей в итоге лучшим бомбардиром своего клуба с семью результативными действиями, вернул интригу. Но, к сожалению, финальный штурм удался как раз лидирующей на этот момент команде. Подопечные Алексея Алексеева еще трижды поразили цель до окончания поединка и одержали заслуженную итоговую победу - 25:20.Следующий матч «Динамо-Синара» проведет дома 26 сентября против одного из фаворитов чемпионата — «Ростов-Дона». Начало в 18-30.