Спорт

«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»

Спорт 21.09.2023 21:16
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21.09.2023 21:16


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 сентября,  потерпели второе поражение подряд в рамках Суперлиги. После неудачного результата в домашней встрече с тольяттинской «Ладой» подопечные Олега Кулешова на выезде уступили «Астраханочке», которая  до сегодняшнего дня выиграла три поединка из трех,  со счётом 20:25,   сообщает V102.RU.
В первые минуты соперники поочередно выходили вперед. Заброшенные мячи Софьи Васильевой и Арины Безбабных позволяли динамовкам вести в счёте. Однако уже к середине тайма хозяйки стали постепенно отрываться от бело-голубых. Они имели игровое преимущество.  Волгоградки не слишком удачно действовали в атаке и допускали необязательные  потери.  Кроме того,  Елизавета Дудкина и Лада Самойленко не реализовали пенальти.  А вот астраханские гандболистки показали идеальную точность с семи метров - четыре реализованных выстрела из четырех. На перерыв команды ушли при счёте 14:10 в пользу «Астраханочки».
В начале второго тайма хозяйки поразили ворота Анны Верещак дважды подряд. Затем последовал удачный отрезок у коллектива Олега Кулешова.  Голы Долматовой, Васильевой и Даньшиной помогли гостьям сократить отставание до минус трех.
Гандболистки «Синары» прикладывали усилия для того,  чтобы догнать «Астраханочку», но те контролировали ситуацию по большей части. В заключительной пятиминутке дубль Долматовой, ставшей в итоге лучшим бомбардиром своего клуба с семью результативными действиями, вернул интригу. Но, к сожалению, финальный штурм удался как раз лидирующей на этот момент команде.  Подопечные Алексея Алексеева еще трижды поразили цель до окончания поединка и одержали заслуженную итоговую победу - 25:20.
Следующий матч «Динамо-Синара» проведет дома  26 сентября против одного из фаворитов чемпионата — «Ростов-Дона». Начало в 18-30.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Астраханочка" VK.com

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