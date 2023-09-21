Волгоградские фермеры сбились с ног в поисках дизельного топлива. Как рассказали V102.RU сельхозпроизводители из Урюпинского района, приобрести солярку удается далеко не с первого раза.



– Один день дизель есть, другой – нет, потом опять появляется. Так и караулишь его. А у нас уборочная. Про цены вообще молчим. Последний раз на нефтебазе в Урюпинском районе дизель продавали по 77 рублей за литр, на АЗС было уже по 80, – говорят фермеры. – Ценники меняются каждый день только в одну сторону. Раньше мы покупали солярку в соседней Воронежской области, но там цены совсем «взбесились» – предлагают по 103 рубля за литр. Нет уж, как говорят, «ешьте сами».

Сельхозпроизводители всерьез опасаются, что нынешнее положение вещей приведет их к разорению.

– Сейчас мы зерно продаем по 4 рубля с копейками, в прошлом году было почти в два раза дороже, – продолжают собеседники информагентства. – Пшеницей завалены все элеваторы и порты, поэтому цена на нее так упала. Но в то же время безумно выросли цены на запчасти, на солярку. Теперь я должен продать 20 килограммов зерна, чтобы купить литр дизеля. Это разве нормально?

Такая же история с подсолнечником, продолжают урюпинские фермеры.

– Сдаем его по 20 рублей за кг, а семена мы брали по 23 рубля. Мешок семян уходит примерно на 2 гектара, 500 мешков – на 1 тысячу га. Предположим, мы соберем по 10 центнеров с гектара подсолнечника, это тысячу тонн. Так вот, 500 тонн урожая покроет только расходы на семена. И это – без учета трат на солярку, зарплату, налоги, – озвучивают результаты печальной арифметики фермеры.

По словам сельхозпроизводителей, нынешнее положение дел позволит удержаться на плаву лишь крупным хозяйствам.

– У кого большие площади, солидный парк сельхозтехники, они еще могут пару-тройку лет «побарахтаться», – считают собеседники информагентства. – С маленькими хозяйствами все будет плохо – заниматься выращиванием сельхозпродукции им будет просто невыгодно. Про закупку новой техники даже говорить нечего – сейчас мало у кого такие деньги на это есть. Кто раньше ее покупал, тому, можно сказать, повезло. Хотя и обслуживание даже новой техники сейчас очень дорогое.



– Если ситуация и дальше будет так же неконтролируемо развиваться, ничем хорошим это не закончится, – опасаются фермеры. – Нужно принимать какие-то кардинальные меры. Фермеры разорятся, люди потеряют работу, это еще полбеды, хотя ничего хорошего в этом тоже, конечно, нет. Главный вопрос – кто будет выращивать хлеб, подсолнечник, кукурузу, овощи? Это же стратегический вопрос, нельзя все пускать на самотек.



Между тем, напомним, сегодня правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Как считают в кабмине, эта мера позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке.

