Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин

В Волгоградской области зафиксировано очередное подорожание автомобильного топлива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю средние цены на бензин увеличились до 55,42 рубля – рост составил 28 копеек.



АИ-92 теперь стоит в среднем 51,29 рубля за литр, тогда как неделей ранее его цена была 51,08 рубля. АИ-95 подорожал на 23 копейки – до 57,24 рубля. Заметнее всего выросла цена на АИ-98 – 66,31 рубля, а несколько дней назад он стоил 65,58 рубля.



Продолжает дорожать и дизтопливо – теперь им можно заправиться по цене в 61,18 рубля за литр. Рост за неделю составил 45 копеек. Хотя, по утверждениям читателей V102.RU, в районах области им торгуют уже по 70 рублей за литр.



Ранее сообщалось, что в Волгоградской области решают проблему с дефицитом топлива в том числе за счет увеличения поставок с Астраханского газоперерабатывающего предприятия. Однако обуздать рост цен на бензин никто не обещал.

