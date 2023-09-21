Экономика

Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин

Экономика 21.09.2023 14:27
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21.09.2023 14:27


В Волгоградской области зафиксировано очередное подорожание автомобильного топлива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю средние цены на бензин увеличились до 55,42 рубля – рост составил 28 копеек.

АИ-92 теперь стоит в среднем 51,29 рубля за литр, тогда как неделей ранее его цена была 51,08 рубля. АИ-95 подорожал на 23 копейки – до 57,24 рубля. Заметнее всего выросла цена на АИ-98 – 66,31 рубля, а несколько дней назад он стоил 65,58 рубля.

Продолжает дорожать и дизтопливо – теперь им можно заправиться по цене в 61,18 рубля за литр. Рост за неделю составил 45 копеек. Хотя, по утверждениям читателей V102.RU, в районах области им торгуют уже по 70 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области решают проблему с дефицитом топлива в том числе за счет увеличения поставок с Астраханского газоперерабатывающего предприятия. Однако обуздать рост цен на бензин никто не обещал. 

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