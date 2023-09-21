«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных Россию по каналам параллельного импорта. В августе было зарегистрировано 15 026[1] таких машин[2], всего лишь на 3% выше июльских регистраций. Доля параллельного импорта по итогам августа снизилась до 13% (14% – по итогам июля). Всего с начала года и по август включительно на российском авторынке было зарегистрировано 67 800 ТС, импортированных по схеме параллельного импорта, или 10% от общего объема автомобилей, проданных в стране в этот период (666 025 а/м, включая официальные продажи и неофициальный импорт). В 2023 году чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (33%), корейских (28%) и немецких брендов (23%).

Несмотря на то, что ежемесячная доля параллельного импорта держится с начала года в пределах 13-15% от всего объема ежемесячно реализуемых автомобилей, в августе мы впервые наблюдали ее снижение до показателей января-апреля. Кроме того, в августе произошло замедление динамики роста регистраций «серых» ТС в абсолютных показателях: если в июне и июле 2023 года ежемесячный прирост реализованных по параллельному импорту авто составлял 15% и 13% соответственно, то в августе продажи таких машин увеличились всего на 3%.

— В последний месяц лета рынок начал адаптироваться к работе в изменившихся условиях скорректированного механизма уплаты утильсбора. Это в свою очередь отразилось на объеме ввозимых по параллельному импорту ТС. Стоит ожидать, что такая адаптация продолжится и в сентябре, а поэтому результаты за первый месяц осени покажут дальнейшее замедление роста общего объема регистраций автомобилей, импортируемых по параллельному каналу, — отмечает генеральный директор ООО «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

В структуре августовских регистраций среди марок лидерство сохранила Toyota (2498 а/м; +6% в сравнении с июлем 2023 года). Вторую и третью позиции заняли Kia и Hyundai, продемонстрировавшие за отчетный период снижение показателей реализации до 2113 и 1898 а/м (–10% и –15% соответственно). Четвертое место вновь досталось BMW (до 976 а/м; +4%), а пятое занял Mercedes-Benz (725 а/м; +11%), сместивший с этой позиции марку Mitsubishi (720 а/м; – 6%).

Первенство среди моделей в последний месяц лета сохранил за собой кроссовер Kia Sportage, хотя количество регистраций по нему и сократилось с июля по август с 904 до 805 а/м (–11%). Вторым стал седан Toyota Camry (741 а/м, +32%), а на третье место переместился кроссовер Hyundai Tucson (559 а/м, – 28%). Августовский топ-5 замкнули внедорожник Hyundai Santa Fe (492 а/м; – 21%) и кроссовер Toyota RAV4 (400 а/м; – 1%).

По-прежнему большинство мест в топ-5 занимают автомобили класса SUV. Отметим, что на долю таких авто в объеме всех регистраций августа пришлось 10 046 ед. или 67%. На машины сегментов D и C в структуре регистраций – 1294 (9%) и 1015 ед. (7%) соответственно.

Доля ввезенных на частных лиц машин снизилась в августе с 83% до 78%, тогда как доля импортированных юрлицами авто выросла на треть (+32%).

Как и в предыдущие месяцы, в августе большая часть параллельного импорта пришлась на ТС с бензиновыми и дизельными моторами: 9669 и 2794 машин соответственно (доля – 64% и 18,6%). Электромобили в структуре параллельного сегмента заняли в августе 6% или 931 ед., на 23% превысив показатели июля (755 а/м).

Японцы держат лидерство

В 2023 году чаще всего в рамках параллельного импорта в Россию ввозили машины японских (22 640 а/м или 33%), корейских (18 977 а/м или 28%) и немецких брендов (15 655 ед. или 23%). Примечательно, что объем регистраций машин из Японии, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта, рос стабильно от месяца к месяцу, увеличившись более чем в 2 раза, с 2211 единиц в январе до 5163 в августе 2023 года.

Итоговый рейтинг за первые восемь месяцев 2023 года среди марок совпал по лидерам с показателями августа. В первой пятерке – Toyota (10 687 ед.), Hyundai (9342 а/м), Kia (8974 а/м), BMW (5283 а/м) и Mercedes-Benz (4313 а/м). Модельный рейтинг по итогам января-августа 2023 года возглавил кроссовер Hyundai Tucson (2803 а/м). За ним следует еще один «кореец» Hyundai Santa Fe с результатом в 2247 зарегистрированных машин и кроссовер Kia Sportage (2206 а/м), а также две модели марки Toyota – седан Toyota Camry (1893 а/м) и внедорожник Toyota Land Cruiser (1789 а/м).

— Рост ввоза и лидерство японских брендов, ввозимых в Россию по альтернативным каналам поставок, вполне объяснимы. 9 августа вступил в силу запрет на ввоз в нашу страну новых и подержанных ТС из Японии с ДВС объемом более 1,9 литра, а также на электромобили и гибриды. При этом с учетом прошлогодних санкций и ухода японских автоконцернов новые автомобили из страны восходящего солнца попадают к нам преимущественно по каналам параллельного импорта, через третьи страны. И если на вторичном рынке их продажи, реализуемые прежде всего через Дальний Восток, уже демонстрируют падение на фоне новых правил ввоза, то на параллельный импорт санкции повлиять не могут, оказывая прямо противоположное действие, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

В структуре параллельного импорта легковых авто с начала года 93% составляют легковые автомобили, 5% – пикапы и 3% – легковые коммерческие ТС. 17% автомобилей с начала года были ввезены на компании и 83% – на частных лиц.

[1] В регистрациях учтены автомобили с казахскими vin.

[2] Легковые автомобили, легкие коммерческие авто, пикапы.