Расследования

В Волгограде задержали скрывшуюся после наезда на пешехода женщину-водителя

Расследования 20.09.2023 18:08
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20.09.2023 18:08


Полицейские задержали в Волгограде 50-летнюю женщину-водителя, которая 19 сентября сбила пешехода, врезалась в иномарку, а потом скрылась с места происшествия, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Задержанную доставили в отдел полиции, где составили административные материалы за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Как ранее сообщало информагентство, наезд на пешехода произошел в Центральном районе накануне в 16.20 напротив дома №25 по улице Советская. Неустановленный на тот момент водитель за рулем автомобиля Opel сбил 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали.


Покидая место аварии водитель совершил еще одно ДТП - столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В настоящее время административные материалы в отношении женщины-водителя находятся на рассмотрении в суде.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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