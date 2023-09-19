Волгоградский «Каустик» проиграл второй матч подряд в Суперлиге





Гандболисты волгоградского «Каустика» сегодня, 19 сентября, на выезде уступили астраханскому «Динамо» — 19:29 в очередном туре Суперлиги, сообщает V102.RU. Это второе поражение на старте сезона.







Класс и уровень двух клубов сегодня были на разных полюсах. Астраханский коллектив под занавес куражился в атаке, в то время как «Каустик» мог рассчитывать лишь на редкие результативные действия своих игроков. Итоговая закономерная победа «Динамо» — 29:19. Самым результативным в составе волгоградцев стал Вадим Ибраков. У него пять заброшенных мячей. У Данилы Иванова и Даниила Кольцова на один заработанный бал меньше.







Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото "Каустик" VK.com



В первом матче на своей арене подопечные Рафаэля Самитова оказали достойную борьбу действующим чемпионам России московскому ЦСКА, но проиграли со счетом 25:31. Астраханцы также в Краснодаре потерпели поражение от местного «СКИФа» — 27:29.Начало сегодняшней встречи оказалось тяжелым для гостей. Хозяева на первых минутах забросили два быстрых мяча в результате стремительных контратак. Их противники ответили реализованным пенальти в исполнении Даниила Кольцова, который он сам же и заработал.В начале второй трети тайма динамовцы повели - 6:3. Затем Сергей Палащенко и Даниил Кольцов поразили цель. Астраханские гандболисты контролировали ситуацию на площадке и не позволяли соперникам себя догнать. Химики старались переломить ход поединка, однако хорошая реализация и успешные действия игра в обороне помогли бело-голубым уйти на перерыв, ведя в счете 14:10.К сожалению, во второй половине преимущество хозяев только лишь нарастало и довольно быстро вопрос о победителе игры был решен. Можно отметить два гола подряд Вадима Ибракова и Родиона Левицкого, но кардинально ситуацию это не поменяло.