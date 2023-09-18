Федеральные новости

Совет Госдумы запретил депутатам использовать в работе иномарки

Федеральные новости 18.09.2023 20:48
0
18.09.2023 20:48


Сегодня, 18 сентября, Совет Госдумы единогласным решением запретил депутатам использовать иномарки в служебных целях, передает V102.RU.
- Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России, - говорится в сообщении Госдумы.
По мнению спикера Вячеслава Володина, такое решение будет способствовать развитию российского автопрома, а направленные на закупку автомобилей денежные средства останутся в стране.
Ранее, напомним, сообщалось, что Госдума уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, по мере его выбытия только на отечественные марки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
18.09.2023 08:08
Федеральные новости 18.09.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.09.2023 15:11
Федеральные новости 14.09.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2023 19:28
Федеральные новости 13.09.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2023 14:13
Федеральные новости 12.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2023 10:23
Федеральные новости 10.09.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.09.2023 15:41
Федеральные новости 09.09.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2023 18:09
Федеральные новости 07.09.2023 18:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2023 07:41
Федеральные новости 07.09.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2023 16:24
Федеральные новости 05.09.2023 16:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.09.2023 16:46
Федеральные новости 04.09.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.09.2023 18:36
Федеральные новости 02.09.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.08.2023 16:21
Федеральные новости 31.08.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2023 19:07
Федеральные новости 28.08.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2023 14:05
Федеральные новости 27.08.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.08.2023 20:36
Федеральные новости 24.08.2023 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Волгоградских школьников к юбилею ЦИК ждут выборы в сказочной странеСмотреть фотографии
20:48
Совет Госдумы запретил депутатам использовать в работе иномаркиСмотреть фотографии
20:20
В Волгограде прошел турнир на призы главы «Динамо» Анатолия ГулевскогоСмотреть фотографии
20:03
Урожай лука украли с поля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Электросамокаты спешно и массово сгребают с центральных улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
За смерть женщины и ребенка в ДТП под Волгоградом 20-летний москвич заплатил 5 миллионовСмотреть фотографии
18:26
Главу райкомитета Сергея Петрова будут судить под Волгоградом за взяткуСмотреть фотографии
17:54
Что делать и куда обращаться по долговым счетам от бывшего регоператора «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
16:52
Астраханский завод начал отгрузку дизеля для ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
Две расселенные аварийные двухэтажки снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:39
«За все время не извинился»: в суд ушло дело на водителя «Нивы», сбившего на скорости юного спортсменаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В «Царицынской опере» торжественно открылся XX-ый юбилейный театральный сезонСмотреть фотографии
15:49
Под Волгоградом чиновника оштрафовали за молчаниеСмотреть фотографии
15:13
Замдиректора и главбух ПТУ в Волгоградской области погорели на булках с мясомСмотреть фотографии
14:41
Депутаты Волгоградской области сменят зал заседанийСмотреть фотографии
13:50
Волгоградец отсудил за навязанный «доп» при покупке китайского кроссовера 218 тыс рублейСмотреть фотографии
13:44
В Волгоградской области 18 сентября отменили особый противопожарный режимСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде «оживили» пробежавший 500 тысяч километров троллейбусСмотреть фотографии
12:44
Посетитель паба Beerburg в Камышине под прицелом камер устроил стрельбу по людямСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
В Волгограде за день сгорели два расселенных домаСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом в скорой помощи умерла 7-месячная малышкаСмотреть фотографии
12:18
Маршрутка №3С попала в ДТП в центре Волгограда: видео столкновенияСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Котово выделили 632 миллиона рублей для ремонта изношенного водоводаСмотреть фотографии
10:57
«Где солярка?»: в Волгограде продолжают расти цены на бензин при дефиците топливаСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец убил друга и лично сообщил о смерти сына родителямСмотреть фотографии
10:42
Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде. Двое детей пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Котельниково заработал детский футбольный клуб для дошкольниковСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде юный водитель протаранил автомобиль с прицепомСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде 42-летняя женщина погибла после падения из окнаСмотреть фотографии
09:17
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа подтвердил звание «Организация высокой социальной эффективности»Смотреть фотографии
 