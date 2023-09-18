Совет Госдумы запретил депутатам использовать в работе иномарки

Федеральные новости 18.09.2023 20:48
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18.09.2023 20:48
Сегодня, 18 сентября, Совет Госдумы единогласным решением запретил депутатам использовать иномарки в служебных целях, передает V102.RU.
- Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России, - говорится в сообщении Госдумы.
По мнению спикера Вячеслава Володина, такое решение будет способствовать развитию российского автопрома, а направленные на закупку автомобилей денежные средства останутся в стране.
Ранее, напомним, сообщалось, что Госдума уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, по мере его выбытия только на отечественные марки.
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