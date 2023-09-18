Происшествия

Маршрутка №3С попала в ДТП в центре Волгограда: видео столкновения

Происшествия 18.09.2023 12:18
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18.09.2023 12:18


В Центральном районе Волгограда сегодня, 18 сентября, на пересечении проспекта Ленина и ул. 7-й Гвардейской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №3С и легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», момент столкновения записали камеры, установленные на перекрестке. 



ДТП произошло, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в 11.10. 

– По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos, совершая поворот с проспекта Ленина на ул. 7-ю Гвардейскую, не предоставил преимущество в движении маршрутному такси, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, – сообщили в главке полиции информагентству в ответ на редакционный запрос. 

По сведениям ГУ МВД, никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью. На видеокадрах, предоставленных полицейскими, видно, что пассажиры маршрутки благополучно покидают салон. Не получил травм, по всей видимости, и водитель иномарки. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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