Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за сына-«трубочиста»





В Волгоградской области досрочно прекращены полномочия главы Горбатовского сельского поселения Серафимовичского района Геннадия Горбатова, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое по иску прокуратуры принял суд. Глава поселения отправлен в досрочную отставку в связи с утратой доверия.

Причиной для его досрочной отставки послужил конфликт интересов, который чиновник должен был урегулировать, но не сделал этого.

Установлено, что в марте и октябре 2022 года он заключил со своим сыном два муниципальных контракта почти на 300 тысяч рублей на выполнение работ по очистке труб гидротехнических сооружений.

Ранее прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений. В результате главу поселения должны были снять с должности, но местные депутаты не смогли отправить чиновника в отставку. Тогда прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о признании решения депутатов Горбатовского сельского Совета незаконным и прекращении полномочий главы поселения досрочно в связи с утратой доверия за несоблюдение запретов, ограничений и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Отметим, что на сайте Горбатовского сельского поселения Геннадий Горбатов все еще числится главой.

Фото с сайта Горбатовского сельского поселения Серафимовичского района



