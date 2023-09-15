Происшествия

На юге Волгограда школьницы избили мужчину: видео

Происшествия 15.09.2023 11:49
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15.09.2023 11:49


В Красноармейском районе Волгограда компания подростков напала на мужчину. Как сообщает V102.RU, активными участницами выступили школьницы, которые отпинали свою жертву под хохот друзей. Происходящее несовершеннолетние снимали на телефоны. 



В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что по факту размещенного в Telegram-канале видео, где подростки наносят удары взрослому мужчине, проводится проверка. 

— Личности подростков сотрудниками полиции установлены. Ими оказались четверо несовершеннолетних — учащиеся школ Красноармейского района города Волгограда, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

На кадрах видеозаписи отчетливо видно, как несколько девочек у подъезда пятиэтажки наносят удары мужчине, от которых он падает через скамейку.

Как стало известно корреспондентам V102.RU, инцидент произошел 11 сентября во дворе дома № 19 по улице Брестской. По не подтвержденной официальной информации, одной из активных участниц избиения стала ученица одного из девятых классов школы № 38. По словам местных жителей, ученики этого образовательного учреждения регулярно попадают в истории с криминальным оттенком. 

Видео: «Волгоград № 1» / t.me 

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