Происшествия

Военнослужащий задержан в Волгограде по подозрению в убийстве случайного знакомого

Происшествия 14.09.2023 16:33
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14.09.2023 16:33


В Волгограде накануне утром недалеко от здания местного автовокзала обнаружили труп 50-летнего мужчины. По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», в жестоком убийстве подозревают 38-летнего командира отделения танкового полка одной из местных воинских частей Сергея Т., которого задержали по горячим следам.   

Несколько источников V102.RU в силовых органах региона подтвердили случившееся, однако от официальных комментариев силовики пока что воздерживаются. Корреспонденты информагентства побывали сегодня, 14 сентября, на предполагаемом месте преступления.


По сведениям собственных источников V102.RU, убийство 50-летнего мужчины было совершено либо вечером 12 сентября, либо 13 сентября утром. Труп был обнаружен накануне утром на территории между автовокзалом и домом №25 по ул. Пархоменко. Данное место, стоит отметить, давно пользуется дурной славой – по обилию пустых бутылок из-под спиртного, старых матрасов и досок можно судить о том, что здесь регулярно устраивают посиделки отдельные горожане. В непосредственной близости ведется стройка нового ЖК, также здесь расположена школа № 10 


К слову, как уточнялось в распространяемых в Сети сообщениях, по предварительным данным, военный и его жертва глубокой ночью распивали алкоголь, в процессе между ними произошла ссора, после чего Сергей нанес несколько ударов своему знакомому по голове деревянной доской. 

Местные жители, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что сегодня их уже опрашивали оперативные сотрудники. 


— Приезжали без формы, все ходили, выясняли. Мы больше, чем им, вам ничего рассказать не сможем. Погибшего звали Андрей, под пятьдесят, жил чуть выше на улице Двинской. Мужик был офигенный, слесарил потихонечку. Ни в каких конфликтах не участвовал, его иногда видели здесь во дворе, — поделились жильцы пятиэтажки. — Андрея убили недалеко от торца дома. Он познакомился с каким-то мужиком, тот сказал, что приехал оттуда (зона проведения спецоперации, — Прим. ред.). Видимо решили выпить за встречу, слово за слово, произошел какой-то конфликт и тот забил его доской. 


Как стало известно журналистам «Высоты 102», задержанный признался в совершенном преступлении, пояснив, что расправился со своей жертвой из-за пьяной ссоры. 

По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», подозреваемый в молодости проходил службу в рядах ВДВ, после этого успел отсидеть за убийство, освободился, воспитывал сына и жил в подмосковных Люберцах, после начала боевых действий снова оказался в армии.

Согласно открытым данным, в Волгоградской области дислоцируется 20-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в состав которой входит танковый батальон. Редакция информагентства направила официальный запрос в военное следственное управление СКР по Южному военному округу.  

Фото и коллаж: ИА «Высота 102» 

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