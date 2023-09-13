Следователи по камерам вычислили убийцу пенсионера в Камышине





В городе Камышине 67-летний мужчина скончался в результате травмы головы. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, пенсионер был доставлен в больницу с улицы Молодежной бригадой скорой помощи 8 сентября. По записям с камер наблюдения следователям Камышина удалось вычислить предполагаемого преступника, а очевидцы подтвердили факт избиения.

– По факту смерти 67-летнего пациента травматологического отделения следственным отделом по городу Камышин следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщила ИА «Высота 102» Дарья Буянова. – В ходе расследования были изъяты записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент причинения погибшему мужчине телесных повреждений. Кроме того, установлены и очевидцы произошедшего, которые сообщили, что в ходе конфликта травмы мужчине причинил сын его знакомой женщины.

К настоящему моменту подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый местный житель.

– Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняет представитель СУ СКР по Волгоградской области.