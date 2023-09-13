Расследования

Следователи по камерам вычислили убийцу пенсионера в Камышине

Расследования 13.09.2023 11:18
0
13.09.2023 11:18


В городе Камышине 67-летний мужчина скончался в результате травмы головы. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, пенсионер был доставлен в больницу с улицы Молодежной бригадой скорой помощи 8 сентября. По записям с камер наблюдения следователям Камышина удалось вычислить предполагаемого преступника, а очевидцы подтвердили факт избиения. 

– По факту смерти 67-летнего пациента травматологического отделения следственным отделом по городу Камышин следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщила ИА «Высота 102» Дарья Буянова. – В ходе расследования были изъяты записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент причинения погибшему мужчине телесных повреждений. Кроме того, установлены и очевидцы произошедшего, которые сообщили, что в ходе конфликта травмы мужчине причинил сын его знакомой женщины.

К настоящему моменту подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. 

– Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняет представитель СУ СКР по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.09.2023 12:16
Расследования 13.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 09:41
Расследования 13.09.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 20:09
Расследования 12.09.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 15:54
Расследования 12.09.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 15:21
Расследования 12.09.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 14:35
Расследования 12.09.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 18:56
Расследования 11.09.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 18:10
Расследования 11.09.2023 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 14:45
Расследования 11.09.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 11:02
Расследования 11.09.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2023 15:47
Расследования 08.09.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2023 13:05
Расследования 08.09.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2023 21:25
Расследования 07.09.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2023 10:53
Расследования 07.09.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 20:58
Расследования 06.09.2023 20:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:16
В Волгограде прораба осудили после обрушения потолка в квартире с маленьким ребенкомСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде банк кошмарил вдову участника СВО из-за долгов по ипотекеСмотреть фотографии
11:18
Следователи по камерам вычислили убийцу пенсионера в КамышинеСмотреть фотографии
11:02
Разведгруппы под Волгоградом вступили в учебный бойСмотреть фотографии
11:01
Названы имена пилотов разбившегося под Волгоградом СУ-24Смотреть фотографии
10:53
Горевший накануне дом в Волгограде не пригоден для жизни: люди не знают, куда им идтиСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом «Газель» задавила на трассе велосипедистаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде государственную физакадемию уличили в махинациях с миллионами нацпроектаСмотреть фотографии
09:41
По делу погибшего в Волгоградской области срочника из Курска выдвинули ошеломительную версиюСмотреть фотографии
08:59
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
08:37
«Ротор» в Волгограде сразится с «Легионом» на этапе Кубка РоссииСмотреть фотографии
08:06
Очевидцы сняли на видео падающий СУ-24 в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:12
Массовое ДТП со странным водителем попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:38
Минобороны РФ подтвердило падение Су-24 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:12
Су-24 потерпел крушение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Серийного грабителя осудили за нападения на женщин в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
19:38
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
«Достали и мертвых»: лишенный статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» потребовал долг за вывоз мусора с покойникаСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде на 500 тысяч оштрафовали компанию за директора-взяточникаСмотреть фотографии
17:07
Родственникам 12 волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области ремонтируют переданную в федеральную собственность дорогу на СамаруСмотреть фотографии
16:13
«Ждали 4 часа»: жители села Волгоградской области караулят почтальонов в очередяхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Три квартиры и часть крыши сгорели в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:21
СК раскрыл тайну человеческих костей с берега реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:07
Пожар в ЖК «Бейкер Стрит» локализовали через два часаСмотреть фотографии
14:47
Труппе волгоградского НЭТа представили нового главного режиссераСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом задержали мужчину, пропившего качели из горсадаСмотреть фотографии
14:13
Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:54
Опубликовано видео тушения пожара в ЖК «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Полицейские отговаривают волгоградцев голосовать по ссылке за ЛенуСмотреть фотографии
 