Путин назвал регулируемой ситуацию с топливом в России





Президент России Владимир Путин 12 сентября прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин. По словам главы государства, Правительство РФ занимается решением вопроса, и, более того, с поставщиками уже достигнуты договоренности.

Вопрос Владимиру Путину озвучили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Отвечая на него, президент признал, чтокабинет министров не среагировал своевременно на изменение ситуации.

– Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть, но это регулируемая позиция. В целом производители и правительство между собой договорились как они будут действовать в ближайшее время, – цитирует Владимира Путина ТАСС.

Кроме того, по словам Путина, физически в достаточном количестве появилось и дизельное топлив, необходимое для сельхозпроизводителей.

– Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел, – сказал глава государства.