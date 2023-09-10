Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской области





Три автомобиля столкнулись в Урюпинске Волгоградской области, в результате пострадали два человека, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома №1Г по улице Мичурина.

По предварительной информации, 46-летний водитель Kia Rio при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Vortex, водитель которого поворачивал налево. В результате автомобиль перевернулся.

После этого Kia Rio наехала на стоящий Nissan Qashqai. За медицинской помощью обратились 31-летний водитель и 24-летняя пассажирка Vortex.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



