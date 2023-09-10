Происшествия

Самокатчик сбил девушку на Астраханском мосту в Волгограде

Происшествия 10.09.2023 10:43
0
10.09.2023 10:43


В Ворошиловском районе Волгограда самокатчик сбил 19-летнюю девушку, которая шла по пешеходному тротуару на Астраханском мосту. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне, 9 сентября, когда в Волгограде праздновался День города.
По предварительной информации, 18-летний водитель электросамоката совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла по тротуару. ДТП произошло напротив дома №14/1 по улице Калинина.
Пострадавшую доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.09.2023 12:16
Происшествия 10.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 10:08
Происшествия 10.09.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2023 14:00
Происшествия 09.09.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 15:03
Происшествия 08.09.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 13:14
Происшествия 08.09.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 12:10
Происшествия 08.09.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 10:00
Происшествия 08.09.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 08:52
Происшествия 08.09.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2023 11:24
Происшествия 07.09.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2023 09:39
Происшествия 07.09.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2023 09:09
Происшествия 07.09.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 21:43
Происшествия 06.09.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 18:59
Происшествия 06.09.2023 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 18:12
Происшествия 06.09.2023 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 17:47
Происшествия 06.09.2023 17:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Избирком Волгоградской области озвучил данные о явке на 12:00 в третий день выборовСмотреть фотографии
13:05
Благовест и брейк-данс с ожившими скульптурами завершат День города в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:22
Камышин обгоняет Волгоград и Волжский по явке на выборахСмотреть фотографии
11:00
ЗАГСы Волгограда зарегистрировали 112 пар в День городаСмотреть фотографии
10:43
Самокатчик сбил девушку на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Россиян не пустят в Европу с чемоданами, смартфонами и шампунемСмотреть фотографии
10:08
Юноша на велосипеде погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Жара ушла, запрет остался: леса в Волгоградской области будут закрыты до 14 октябряСмотреть фотографии
08:39
Третий день выборов стартовал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:21
Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентябряСмотреть фотографии
21:58
Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видеоСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области снова посчитали избирателейСмотреть фотографии
20:40
Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и теплаСмотреть фотографии
20:36
Без голов: матч «Ротора» с «Чайкой» на Волгоград Арене закончился ничьейСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсомСмотреть фотографии
18:31
«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сценуСмотреть фотографии
17:02
Чиновники Фролово испугались Бастрыкина и тихой сапой закрыли дымящую свалкуСмотреть фотографии
16:36
Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
ЛДПР вышла в Госдуму с требованием заморозить цены на бензинСмотреть фотографии
14:53
«Это не эпатаж»: в Волгоградский области на выборы пришел мужчина в букляхСмотреть фотографии
14:00
На волгоградской трассе молодого парня после ДТП насмерть переехал неизвестныйСмотреть фотографии
13:52
С днем рождения, Волгоград! ПСБ поддержал праздничные мероприятия в честь Дня городаСмотреть фотографии
13:24
«Время собирать камни»: Бочаров прогулялся по Волгограду и заглянул в будущееСмотреть фотографии
12:10
И даже дождь не помеха. В Волгограде показали ретроавтомобили, провели забег и устроили брейк-дансСмотреть фотографии
11:02
Жители Волгограда выступили за развитие инфраструктуры на острове СарпинскомСмотреть фотографии
10:00
Потеплеет, но не существенно. Волгоград оказался во власти упрямого циклона с севераСмотреть фотографии
09:36
Байкеры мотоклуба BlackSmiths встретятся у речпорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде перекрыли рокадную дорогу и дали зеленый свет пешеходамСмотреть фотографии
 