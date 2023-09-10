Самокатчик сбил девушку на Астраханском мосту в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда самокатчик сбил 19-летнюю девушку, которая шла по пешеходному тротуару на Астраханском мосту. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне, 9 сентября, когда в Волгограде праздновался День города.

По предварительной информации, 18-летний водитель электросамоката совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла по тротуару. ДТП произошло напротив дома №14/1 по улице Калинина.

Пострадавшую доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



