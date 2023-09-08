Жителя Волгоградской области осудили за тягу к пороху и запалам

Расследования 08.09.2023 13:05
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08.09.2023 13:05
К 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей приговорен житель Волгоградской области, проводивший раскопки в местах боев времен Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в Николаевском районном суде, мужчина признан виновным в совершении преступлений по двум статьям УК РФ, связанным с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, хранением взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Установлено, что в ходе раскопок в Городищенском районе фигурант уголовного дела обнаружил: 4 запала от ручной, противопехотной, оборонительно-наступательной гранаты дистанционного действия образца 1933 года (РГД-33); 37-миллиметровый снаряд от противотанковой пушки, из которого извлек 67,85 грамма пороха; гильзу от 122 мм снаряда, из которой извлек 314,05 грамма бездымного пироксилинового пороха.
Далее на рыбалке в Городищенском районе мужчина обнаружил 5 пригодных для производства выстрелов военных патронов калибра 7,62 мм и карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм. В дальнейшем все эти находки он хранил в своем жилище, не сообщив о них в правоохранительные органы.
Согласно материалам дела, черный копатель также пытался купить у соседа патроны калибра 5,6 мм к карабину.
Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.
Вину мужчина полностью признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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