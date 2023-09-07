Черного копателя в Волгограде осудили за хранение оружия немецкого снайпера

Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении местного жителя, незаконно хранившего в гараже оружие и боеприпасы. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в 2004 году во время раскопок на местах боёв времён Великой Отечественной войны Владимир Филинов обнаружил огнестрельное оружие – карабин калибра 7,92 мм системы «Маузер» модели К98 и патроны. А потом перенес их в гараж. В 2019 году он переделал указанное оружие, которое в годы Великой Отечественной войны использовали немецко-фашистские снайперы.
В феврале 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.
Подсудимый вину признал. Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
С учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору черному копателю назначено лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.