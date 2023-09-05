









Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 6 сентября, домашним матчем с краснодарской «Кубанью», который начнется в 18-30, откроют очередной сезон женской суперлиги, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых. Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 6 сентября, домашним матчем с краснодарской «Кубанью», который начнется в 18-30, откроют очередной сезон женской суперлиги, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

В предстоящем чемпионате выступит 12 клубов. Подопечным Олега Кулешова по итогам двух кругов нужно занять место в первой шестерке для гарантированного продолжения борьбы за медали. Вторая шестерка разыграет два оставшихся места в 1/4 финала, а остальные участники поведут борьбу за выживание.Ближайшего соперника «Динамо» можно назвать неудобным соперником для «Синары». В прошлом сезоне команды провели между собой шесть встреч, лишь одна из которых завершилась победой волгоградского коллектива. Также соперники пересекались в серии за пятое-шестое место, в которой краснодарки одержали две виктории и оказались на более высокой позиции по итогам чемпионата.В предсезонке «Кубань» с «Динамо» сыграли два матча. В обеих играх в Краснодаре и в Астрахани сильнее оказались желто-зеленые - 29:28 и 18:17. На турнире «Легенды Юга», который был посвящен 50-летию «Кубани», «Синара» заняла четвертое место. А вот подопечные Дениса Сайфулина после триумфа над бело-голубыми уступили «Черноморочке» и ЦСКА.На Кубке Звездного в Астрахани «Динамо» и «Кубань» выступили успешнее. Волгоградские гандболистки финишировали на третьей строчке, тогда как их ближайшие оппонентки заняли вторую позицию в итоговой таблице. Помимо победы над динамовками кубанки также выиграли у АГУ- «Адыиф» и «Ставрополья», сыграли вничью с «Астраханочкой» и снова проиграли «Черноморочке»«Кубань», как и «Динамо», усилилась в межсезонье несколькими новыми игроками. По качеству состава и силе тренерских штабов обе команды являются претендентами на попадание в тройку призеров. Теперь остается обрести стабильность и по максимуму избежать невынужденных ошибок в предстоящих поединках.Гандболистки «Синары» в последние дни перед новым сезоном не только тренировались. Спортсменки в свои выходные посетили одно из развлекательных заведений Волгограда, где в игровой форме организовали командный тимбилдинг.А в ЦПКиО девушки провели зарядку вместе с регбистами и поучаствовали в мастер-классе по регби. Анна Верещак, Мария Дувакина и Наталия Даньшина посетили детский дом в Серафимовиче с подарками.Завтра за час до начала игры, в 17-30 ч. в спортивно-гандбольном зале "Динамо" для болельщиков начнется развлекательная программа. Перед зрителями выступит кавер-группа «The Puhoviks» и клуб чир-спорта «Фаворит». На матче будут работать спортивный обозреватель и фотокорреспондент «Высоты 102».В преддверии старта сезона динамовки приняли участие в съемках презентационного ролика и продемонстрировали, в какой форме они находятся - как в прямом, так и в переносном смыслах. К слову, бело-голубые будут играть в комплектах спортивной одежды, на которой нанесен и логотип V102.RU.