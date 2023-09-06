В Волгоградской области установили причину гибели рыбы на озере Ильмень









Сотрудники Цимлянского отдела рыбоохраны завершили проверку и назвали причину массовой гибели рыбы в озере Ильмень Даниловского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, после сообщений в прессе о массовом заморе рыбы было проведено выездное обследование прибрежной защитной полосы водоохраной зоны и акватории озера Ильмень на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

- Гибель водных биологических ресурсов вызвана естественными природными факторами на водном объекте. Причиной гибели является асфиксия (удушье), которая произошла в результате снижения уровня кислорода в воде. Из-за отсутствия проточности озера, а также наличие обильной растительности, замедляется процесс фотосинтеза, что приводит к резкому снижению кислорода в воде. Гибель произошла в течение предыдущих 5-7 суток, - сообщили информагентству в Цимлянском отделе рыбоохраны.

О массовой гибели рыбы стало известно 26 августа текущего года. Видео с озера, усеянного мертвой рыбой, распространили в местных пабликах. На записи было видно, что мертвая рыба в огромном количестве прибилась к берегу и плавает брюхом вверх у камышей. Голос за кадром поясняет, что над озером распространяется сильный смрад.

Специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, которые выезжали на место 28 августа зафиксировали незначительное количество погибшей рыбы на береговой линии. Следов сброса в водный объект загрязняющих веществ инспектором не обнаружено, как и земель сельскохозяйственного назначения поблизости.

Инспекторы Росрыболовства, которые обследовали озеро 29 августа, также не увидели мертвой рыбы в акватории озера, а только вдоль береговой линии в зарослях прибрежной растительности и зоне прибоя. Всего было обнаружено 34 туши погибших обитателей озера, среди которых один рак, 10 густер, 8 карасей, 6 экземпляров плотвы, 6 окуней и три щуки.

В водоохраной зоне озера никакая сельскохозяйственная и промышленная деятельность не ведется. Никакой производственной деятельности или работ, которые могли бы привести к гибели рыбы, в ходе проверок не выявлены.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»



