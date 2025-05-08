Общество 08.05.2025 15:10
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08.05.2025 15:10
Новый мемориал защитникам Сталинграда, в составе которого и памятник воинам-казахстанцам, открыли сегодня, 7 мая, в Городищенском районе Волгоградской области. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны, поисковики, юнармейцы, рассказали V102.RU в администрации региона.
К слову, дед Серика Жумангарина пропал без вести на войне, и только через 70 лет родным удалось установить, что он погиб под Сталинградом.- Победа в Великой Отечественной войне достигнута огромной ценой. Для Казахстана эта победа имеет особое значение: на фронт ушел каждый пятый житель страны, и это более миллиона двухсот тысяч наших граждан. И свыше половины из них не вернулись домой. Более 270 тысяч из них числятся пропавшими без вести, - отметил Серик Жумангарин.
Андрей Бочаров подчеркнул, что сегодня на легендарной героической сталинградской земле сделан еще один важный шаг в сохранении исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.
Справка. В годы Великой Отечественной войны Казахстан был надежным помощником в оперативном обеспечении Сталинградского фронта. В Сталинградской битве участвовали девять дивизий, сформированных в Казахской ССР. В Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане увековечены имена 120 уроженцев республики. В 2018 году на главной высоте России был установлен памятный знак казахстанским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны под Сталинградом. Одна из улиц города-героя Волгограда носит имя — Казахская.
Фото администрации Волгоградской области
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