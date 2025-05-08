Количество пострадавших в ДТП на Зеленом выросло до 5

Напомним, сегодня около 12-20 ч. на улице Гидростроевская Opel Astra под управлением 44-летнего водителя врезался в ГАЗель. Очевидцы рассказали, что авария произошла около автосервиса, где в тот момент находились несколько человек.
Общество 08.05.2025 14:42
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08.05.2025 14:42
Напомним, сегодня около 12-20 ч. на улице Гидростроевская Opel Astra под управлением 44-летнего водителя врезался в ГАЗель. Очевидцы рассказали, что авария произошла около автосервиса, где в тот момент находились несколько человек.
Количество пострадавших в ДТП около автомастерской на острове Зеленый в Волжском увеличилось. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, в больницу имени Фишера доставлены пятеро: четверо мужчин и одна женщина.Один из мужчин и женщина пострадали больше всего – сейчас они в реанимации. Еще трое мужчин проходят в данный момент обследование, их состояние уточняется.
Напомним, сегодня около 12-20 ч. на улице Гидростроевская Opel Astra под управлением 44-летнего водителя врезался в ГАЗель. Очевидцы рассказали, что авария произошла около автосервиса, где в тот момент находились несколько человек.
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