В Волгограде 9 мая расширят пешеходную зону вокруг площади Павших борцов

В Волгограде изменили схему организации дорожного движения 9 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с прогнозируемыми интенсивными пешеходными потоками.
В частности, с 06.00 до 12.00 9 мая вводятся ограничения движения, остановки и стоянки транспортных средств, за исключением общественного транспорта, на автомобильных дорогах следующих улиц:
ул. Краснознаменской от пр. им. В.И. Ленина до улицы Глубокоовражной;
ул. им. Ленина от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической;
ул. Гоголя от ул. Мира до ул. Коммунистической;
Аллеи Героев от пр. им. В.И.Ленина до ул. Мира;
ул. Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской;
пр. им. В.И.Ленина от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.
Инфографика администрации Волгограда t.me