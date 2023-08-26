Массовый мор рыбы произошел на озере в Волгоградской области

Экология 26.08.2023 08:31
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26.08.2023 08:31
Мертвая рыба всплыла у берегов озера Ильмень в Даниловском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, жуткие видеокадры распространяются в местных пабликах.
На видео мужчина плывет по озеру на катамаране и снимает масштабы бедствия. На записи видно, что мертвая рыба в огромном количестве прибилась к берегу и плавает брюхом вверх у камышей. Голос за кадром поясняет, что над озером распространяется сильный смрад.
В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области пояснили, что вопросы о гибели рыбы в этом водоеме нужно адресовать в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.
- При этом комитетом будет осуществлен выезд на территорию озера с целью проведения проверки на предмет незаконных сбросов в водный объект, - сообщили в облкомприроды.
В Азово-Черноморском территориальном управление Росрыболовства в свою очередь сообщили, что в настоящее время в некоторых водных объектах из-за жары возможен замор рыбы от удушья, вызванного недостатком кислорода в воде. Сотрудники управления проверяют информацию о массовой гибели рыбы на озере Ильмень. О причинах случившегося будет сообщено позже.
Видео: Жесть Волгограда / t.me
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