Массовая гибель рыбы на озере в Волгоградской области могла произойти из-за шторма

Экология 29.08.2023 17:42
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29.08.2023 17:42
В Волгоградской области специалисты озвучили предварительные причины массовой гибели рыбы в озере Ильмень в Даниловском районе, которая произошла на минувшей неделе. Как сообщили V102.RU в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, государственные инспекторы побывали на месте происшествия 28 августа и провели выездное обследование озера и прилегающей территории.
- В ходе осмотра на береговой линии зафиксировано незначительное количество погибшей рыбы, в акватории озера погибших особей не выявлено. Земли сельскохозяйственного назначения, с которых мог бы осуществляться сток, вблизи озера Ильмень отсутствуют. Следов сброса в водный объект загрязняющих веществ инспектором не обнаружено, - указали в ведомстве.
Однако специалисты продолжили свое исследование и запросили информацию об этом происшествии в администрации Даниловского района.
- Получен ответ, что факт гибели рыбы в озере Ильмень в р.п. Даниловка Даниловского района был зафиксирован в период с 22.08.2023 по 25.08.2023. Причиной этого явления мог стать прошедший в этот период на территории р.п. Даниловка сильный ливень с градом, сопровождавшийся ветром с порывами до 26 м/с, - сообщили инспекторам в районной администрации.
Как ранее сообщало информагентство, выяснением причин случившегося занимаются и сотрудники Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
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