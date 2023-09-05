СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Дмитрия Акчурина

В Волгограде следователи СК России подключились к поискам пропавшего в июле Дмитрия Акчурина.
– 47-летний житель Волгограда 29 июля 2023 года покинул место своего жительства по улице Ткачева в Волгограде и до настоящего времени его местонахождение не установлено, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, уточнив корреспондентам ИА «Высота 102», что по факту исчезновения волгоградца следователями организована проверка.
Напомним, ранее информагентство сообщало подробности пропажи Дмитрия Акчурина.
Приметы:
- на вид 45-50 лет,
- рост 170-175 см,
- худощавого телосложения,
- волосы средней длины темного цвета,
- глаза голубого цвета.
Особые приметы: липома (шишка) в области спины.
В день исчезновения Дмитрий Акчурин был одет в футболку белого цвета, брюки белого цвета, кроссовки черного цвета.
Следственные органы просят сообщать информацию о месте нахождения мужчины, либо о людях, схожих с ним, по номерам: 8-906-167-12-88, 33-81-19, либо 02. Анонимность гарантирована.