Стали известны подробности бесследного исчезновения 47-летнего волгоградца

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего в конце июля 47-летнего Дмитрия Акчурина. Журналистам V102.RU стали известны подробности таинственного исчезновения волгоградца.

— Вообще мой брат из Светлого Яра, но из-за жизненных обстоятельств в мае я забрала его к себе в Волгоград. Дима жил в квартире в пяти минутах ходьбы от меня в Центральном районе, — говорит сестра пропавшего Наталья. — Последний раз я видела его 29 июля. Днем он ушел гулять. С собой, потом выяснилось, у него не было ни документов, ни денег, ни телефона, только ключи. Через несколько дней, 2 августа, набрала Диме — телефон оказался выключен. Мой сын отправился к нему и сказал, что его нет дома. Я не придала этому значения, он же взрослый человек, мало ли куда он мог пойти. Еще через пару дней я сама пришла к нему в квартиру, там была только мама, за которой он ухаживал. Тогда мы и забили тревогу. 6 августа подали заявление в полицию.

По словам сестры, соседи Дмитрия в день исчезновения его не видели.

— Я обзвонила всех друзей и знакомых, но никто не знал, куда он мог отправиться. Конфликтов на новом месте у брата ни с кем не было. В медицинской помощи он не нуждается. Куда он мог исчезнуть — для меня загадка. Раньше ничего подобного не происходило. Уже больше двух недель мы все его ищем, но безрезультатно. Такого же не может быть, чтобы человек просто взял и исчез, — рассуждает Наталья.

Напомним, что о пропаже Дмитрия Акчурина сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В день исчезновения он был одет в бежевую жилетку, футболку черного цвета, черные джинсы и такого же цвета кроссовки.

Фото: «Лиза Алерт» / t.me

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