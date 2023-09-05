Бесправный водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской области





Смертельная авария произошла в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в ДТП погиб 43-летний водитель Daewoo Nexia, который выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой».

В главке уточнили, что дорожная авария произошла на 79 км автодороги «Фролово-Ольховка-Липовка». У водителя иномарки, который спровоцировал ДТП, по предварительным данным, не было водительских прав.

От полученных травм он скончался на месте ДТП. 46-летний водитель и 46-летний пассажир «Лады Гранты» госпитализированы.



