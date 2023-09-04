Федеральные новости

«Дорогая, я дома»: полиция ищет водителя, сбившего арт-объект в Саратове

Федеральные новости 04.09.2023 16:46
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04.09.2023 16:46


Саратовская полиция объявила в розыск водителя, который в ночь на 2 сентября снес на местной набережной арт-объект «Я дома». Видео происшествия опубликовала в своем Telegram-канале глава города. По последним данным ИА «СарИнформ», до настоящего времени автохулигана задержать не удалось. 

– По словам Лады Мокроусовой, легковой автомобиль влетел в стелу, после чего скрылся. Найти его пока не удалось. Мэр пообещала, что арт-объект восстановят, – сообщают саратовские журналисты.

В ГИБДД по Саратову сообщили, что по факту возбуждено дело по статье 12.27 КОАП РФ – «Оставление места ДТП». 

Фото, видео: t.me/ladamokrousova

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