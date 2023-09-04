«Дорогая, я дома»: полиция ищет водителя, сбившего арт-объект в Саратове





Саратовская полиция объявила в розыск водителя, который в ночь на 2 сентября снес на местной набережной арт-объект «Я дома». Видео происшествия опубликовала в своем Telegram-канале глава города. По последним данным ИА «СарИнформ», до настоящего времени автохулигана задержать не удалось.

– По словам Лады Мокроусовой, легковой автомобиль влетел в стелу, после чего скрылся. Найти его пока не удалось. Мэр пообещала, что арт-объект восстановят, – сообщают саратовские журналисты.

В ГИБДД по Саратову сообщили, что по факту возбуждено дело по статье 12.27 КОАП РФ – «Оставление места ДТП».

Фото, видео: t.me/ladamokrousova