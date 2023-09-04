Расследования

Завернутый в одеяло труп волгоградки пролежал в подвале дома два месяца

Расследования 04.09.2023 13:02
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04.09.2023 13:02


В Тракторозаводском районе Волгограда в подвале дома №7 на ул. Лодыгина обнаружили труп девушки, завернутый в одеяло. По данному факту, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, было возбуждено уголовное дело. Сообщается о задержании подозреваемого в убийстве 31-летнего мужчины. 



По сведениям следственного управления, страшную находку в подвале сделали еще в июле, с тех пор велись поиски преступника. Обнаружить убийцу удалось в том же доме, где был обнаружен труп, накануне. Тогда же была установлена и личность убитой. 

– В подвале одного из подъездов дома №7 по улице Лодыгина 11 июля было обнаружено тело неизвестной девушки, которое было обернуто в одеяло, что свидетельствовало о криминальном характере ее смерти, – рассказала 4 сентября официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В ходе расследования уголовного дела сотрудниками территориального подразделения СК России проводились множественные обысковые мероприятия, в том числе в квартирах жителей указанного многоквартирного дома. Во время обыска в квартире 31-летнего мужчины следователями обнаружен паспорт на имя 24-летней местной жительницы, которая, как пояснил мужчина, являлась его сожительницей. При этом сообщить ее местонахождении фигурант не смог, а спустя некоторое время признался, что тело, обнаруженное в подвале дома, принадлежит именно ей.

Мужчина сообщил следователям, что убил сожительницу 24 апреля в ходе ссоры – девушка сообщила о своем желании разорвать с ним отношения. Убийство волгоградец совершил ночью, когда его возлюбленная уснула. 

– После этого фигурант уголовного дела спрятал тело погибшей в одеяло, обмотал скотчем и вынес в подвал, думая, что там его никто не найдет, – сообщает Дарья Буянова. – В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий.

По ходатайству следователей суд Тракторозаводского района избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч.1 ст.105 УК РФ – «Убийство». 

Фото: Яндекс. Карты

Видео: СУ СК России по Волгоградской области 

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