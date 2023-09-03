Силовики задержали под Волгоградом наркотуриста с канистрами зелья





Сотрудники полиции и УФСБ задержали в Камышинском районе Волгоградской области 49-летнего жителя другого региона, перевозившего емкости с наркотиком. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, зелье он перевозил в машине Toyota Corolla, которую остановили на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» для проверки.

Экспертиза показала, что задержанный перевозил более 600 граммов марихуаны, что является особо крупным размером.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий всего было задержано трое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.





Установлено, что подозреваемый приехал в Камышин из другого региона и захотел приобрести для личного потребления растительный наркотик. Пособнические услуги ему оказал 41-летний местный житель, который приобрел для него наркотическое средство у 52-летнего камышанина, после чего перепродал покупателю. Все они проходят по данному головному делу.

Подозреваемым в хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пособнику – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



